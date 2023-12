3ª Corrida Solidária Noturna de Natal acontece hoje em São Joaquim

O Departamento Municipal de Esportes (DME) de São Joaquim está organizando a 3ª Corrida Solidária Noturna de Natal, que acontece hoje, às 19h30, na Praça Cesário Amarante.

A corrida terá um percurso de 5 km, com cinco voltas, e 10 km, com dez voltas, no centro da cidade. Haverá também uma corrida kids para crianças.

O percurso passará pela Rua Manoel Joaquim Pinto, pela Praça João Ribeiro em frente à Igreja Matriz, com retorno pela Rua Lauro Müller.

As inscrições para a corrida são um brinquedo e podem ser realizadas no Ginásio de Esportes Juraci Santos ou na hora, toda a arrecadação será destinada às crianças carentes.