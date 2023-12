Sport Recife anuncia mudança drástica no final da temporada

O Sport Recife anunciou o desligamento do técnico Enderson Moreira. Também deixam o Clube os auxiliares Luís Flores e Aílton Serafim e o preparador físico Gerson Rocha. “A diretoria rubro-negra agradece o trabalho dos profissionais e deseja sucesso nos projetos futuros”, diz a nota oficial.

O Leão da Ilha ainda busca uma vaga de acesso para a elite do futebol brasileiro. A diretoria aposta em uma mudança de postura nesse restinho de competição para não permitir que o principal objetivo da temporada escape em um momento derradeiro.

Enderson Moreira já passou por grandes clubes do futebol nacional, mas não foi capaz de assegurar o acesso de maneira tranquila para o Sport. Até o momento, o Vitória já levantou a taça de campeão da Série B do Campeonato Brasileiro e o Criciúma garantiu o acesso. Duas vagas continuam abertas para a última rodada.

Confira a íntegra do comunicado de Enderson:

Depois da demissão de Enderson Moreira, o treinador se pronunciou em uma carta aberta para agradecer ao empenho dos jogadores, funcionários do clube e torcedores do Sport. Conforme a imprensa esportiva, o comunicado do ex-treinador foi o seguinte:

“Termino minha passagem pelo Sport Club do Recife de uma forma que ninguém gostaria, muito menos eu. Começamos bem a temporada, porém tudo mudou e, apesar da entrega de todos, não conseguimos alcançar aquilo que todos esperávamos nessa reta final.

O Sport merece sempre estar na Série A, não só por ter uma torcida maravilhosa, mas também por possuir tradição de grandes conquistas e uma ótima estrutura.

Seguirei na torcida por todos vocês, principalmente por esse grupo de jogadores extremamente profissionais, que se esforça diariamente nos treinos e luta até o fim para vencer os jogos. Deixo também o meu muito obrigado e respeito ao presidente, Yuri Romão; ao vice, Augusto Carreras; e aos diretores Jorge Andrade e Felipe Coelho.

A todos os funcionários e à torcida, meu sincero lamento por não ter terminado o último jogo com o acesso garantido. Mas o Sport é gigante e sempre lutará até o fim”.