Daniela Reinehr recebe demandas do setor de eventos e determina análise do Coes 

A governadora Daniela Reinehr recebeu na tarde desta terça-feira, 13, representantes do setor de casas de shows, músicos e eventos e determinou que o Centro de Operações de Emergências em Saúde (Coesc) analise as reivindicações da categoria. Uma reunião do Coes deve ocorrer na quinta-feira para ouvir a proposta do setor e construir uma alternativa.

“Nós sabemos que o setor de eventos é um dos mais afetados pela pandemia. Precisamos construir uma solução juntos. O Coes vai analisar a situação e buscar esse encaminhamento. Trataremos dessa questão com muita responsabilidade”, diz a governadora.

A secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, salientou que a equipe técnica já recebeu o documento e fará uma análise criteriosa.

“Daremos um encaminhamento técnico e com celeridade a essa questão. Sabemos da angústia do setor, que é um dos mais atingidos pela pandemia”, diz a secretária.

Por Leonardo Gorges

Assessoria de Imprensa Secretaria Executiva de Comunicação – SECom