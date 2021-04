Mirante da Serra do Rio do Rastro recebe sete interessados na elaboração de estudos para complexo turístico

O Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) do Mirante da Serra do Rio do Rastro, conduzido pela Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina (Santur) e SC Parcerias (SCPar), recebeu sete cadastros de interessados em realizar os estudos técnicos para implantação de um complexo turístico no local. O prazo de cadastramento terminou às 18h da última sexta-feira, 9.

“Estamos muito satisfeitos com o resultado dessa etapa do processo. É mais um passo para concretizar um projeto relevante para o turismo no estado, que vai viabilizar a parceria entre o poder público e a iniciativa privada com foco no desenvolvimento do potencial turístico da Serra catarinense”, comemora o presidente da Santur, Leandro “Mané” Ferrari.

Os próximos passos do processo do PMI, conforme previsto no edital, são a análise dos cadastros pela Comissão de Avaliação, formada por técnicos da Santur e SCPar, e a definição dos autorizados a elaborar os estudos técnicos, que deverão ser apresentados no prazo de 120 dias.

“Esse foi o terceiro PMI no âmbito do Programa de Parcerias e Investimentos do Estado de Santa Catarina e que resultou em 15 cadastros. Isso demonstra o sucesso do Governo do Estado nesse programa de concessões público-privadas”, acrescenta Ramiro Zinder, secretário executivo de Parcerias Público-Privadas (PPPs) da SC Par.

Esses estudos deverão abranger aspectos como a viabilidade técnica, operacional, econômica, financeira, ambiental e jurídicos para a estruturação do projeto de concessão do complexo turístico para a iniciativa privada. Além de um mirante, o local deverá contar com uma estrutura de apoio ao visitante, como lojas, estacionamentos e restaurantes.

Por Assessoria de Imprensa Santur

Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina (Santur)