ASSEA promove jantar em homenagem ao Dia das Mães em São Joaquim

A Associação de Engenheiros Agrônomos da Serra Catarinense – ASSEA promoveu, na noite desta última sexta-feira (06), um jantar especial alusivo ao mês em que se comemora Dia das Mães, numa confraternização com familiares dos Engenheiros associados.

O Jantar foi realizado com música ao vivo no Restaurante Cristal de Gelo com direito a um cardápio especial e contou com uma homenagem para todas as mães da ASSEA. E uma homenagem surpresa para Alessandra Aparecida de Sá Nunes em nome de todas as mães presentes no evento. Alessandra, além de mãe, é professora, produtora rural, Engenheira Agrônoma e Tesoureira da ASSEA.



Todas as mães que estavam no jantar foram presenteadas com um lindo botão de rosa vermelho e com chocolates da Cacau Show São Joaquim.

Veja as imagens do evento: