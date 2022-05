Superintendente do DNIT é exonerado do cargo em SC

O Superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte de Santa Catarina (DNIT), Ronaldo Carioni Barbosa, foi exonerado do cargo. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU), na manhã desta segunda-feira (9). Ele estava no cargo desde o mandado de Michel Temer (MDB).

Conforme o documento emitido no dia 4 de maio, a decisão foi tomada pelo Ministro de Estado da Infraestrutura do Brasil, Marcelo Sampaio Cunha Filho. O Governo Federal ainda não divulgou o substituto do cargo

Com informações: SCC10