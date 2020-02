Apresentado as Soberanas da Festa Nacional da Maçã 2020 em São Joaquim

A Prefeitura de São Joaquim, através do Prefeito Giovani Nunes, apresentou na tarde desta sexta (21) as soberanas da edição de 2020 da Festa Nacional da Maçã em seu próprio gabinete. As soberanas já haviam sido apresentadas dias antes pelas redes sociais.

As soberanas de 2020 são:

Bruna Camargo – Princesa

Andrea da Silva Alves – Princesa

Lais Matos de Liz – RAINHA

A Festa Nacional da Maçã de 2020

Entre as atrações estão a Mostra Joaquinense de Vinhos Finos de Altitude, Rodeio tradicionalista e diversas atrações culturais. O público poderá conferir ainda concursos para avaliar a qualidade do queijo serrano e da maçã, além de feiras de gado, artesanato e exposições.

A festa erá realizada por uma parceria público-privada feita pela Prefeitura de São Joaquim e contará com shows nacionais, regionais e locais.