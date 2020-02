Para celebrar este momento especial, a vinícola preparou uma programação especial para a Vindima 2020, com várias atrações a partir de dia 29 de Fevereiro. Entre os destaques estão as degustações ao pôr do sol, visitas com a presença de um enólogo da Villa Francioni, Festival de Vinhos e Queijos.

Confira a Programação: