Inicia a montagem de estruturas da 22ª Festa Nacional da Maçã em São Joaquim

Faltando apenas 21 dias para a edição especial da Festa Nacional da Maçã, a empresa que realizará o evento iniciou a montagem das estruturas no Geraldo José Coral (Parque Nacional da Maçã), além das estruturas físicas que existem haverá uma arena de shows e o palco para atrações locais e regionais, denominados Palco Gala e Arena Fuji, nomes de variedades de maçã que predominam em São Joaquim.

Os preparativos para a 22ª Festa Nacional da Maçã estão acelerados. A estrutura metálica de palcos e de gastronomia estão tomando forma. A empresa Audiomix, responsável pelo evento, promete trazer uma estrutura impecável para realização dos shows e apresentações culturais durante a festa.

Toda reforma do parque está sendo feita pela Prefeitura, que conta com vários serviços de melhorias na estrutura do parque. A contagem regressiva para o evento começou e promete ser um dos eventos mais marcantes de todos os tempos.

Além dos shows,regionais, locais, apresentações culturais, exposições concursos, a festa terá no dia 07 de setembro – Guilherme e Benuto; 08 de setembro – Paulinho Mocelin + Dazaranha; 09 de setembro – Bruninho e Davi + Dj Chris no Beat; 10 de setembro – Israel e Rodolfo;11 de setembro – Marcos e Belutti.

Os ingressos podem ser adquiridos acessando o site oficial pelo link https://festanacionaldamaca.com.br/ .

São Joaquim te espera para uma bela experiência!

Fotos: Dionata Costa