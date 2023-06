COMUNICADO: Por questões operacionais alheios a dupla, o show das artistas MAIARA & MARAISA foi cancelado

COMUNICADO: Informamos que, por questões operacionais alheios a dupla, o show das artistas MAIARA & MARAISA, programado para o dia 04/6/2023 na Festa Nacional do Pinhão foi CANCELADO.

Em respeito ao público, o acesso à festa neste domingo, será GRATUITO e todos os ingressos serão REEMBOLSADOS. Saiba como realizar esse procedimento:

1) Se você adquiriu o seu ingresso ONLINE: Solicite o reembolso através da ticketeira Blueticket. Acesse seu pedido e clique no botão Informações de cancelamento > Cancelar Compra.

2) Se você adquiriu o seu ingresso através dos nossos PONTOS DE VENDA OFICIAIS:

Se sua compra foi em cartão ou pix, seu reembolso deve ser solicitado através do Fale Conosco Blueticket. Acesse o site blueticket.com.br e clique no botão “Ajuda” > Fale Conosco. Solicite seu reembolso pelo formulário de cancelamento.

Caso tenha adquirido seu ingresso com pagamento em dinheiro, a partir de Quinta-feira as 14h00 (08 de Junho), estaremos realizando o reembolso na bilheteria do evento. Dirija-se até a bilheteria com seu ingresso em mãos nesta data para ser reembolsado.

Se desejar realizar a troca do ingresso para outro dia de evento, solicite a alteração do seu ingresso através do Fale Conosco da Blueticket também.

*Caso haja diferença de valor do seu ingresso para o dia escolhido, será gerado um link para você efetuar o pagamento.

3) Se você adquiriu o seu ingresso PASSAPORTE: Para compras online (cartão ou pix), o valor proporcional ao dia 04/6 será automaticamente reembolsado. Compras em dinheiro nos pontos de venda oficiais, retire a diferença na quinta-feira (08) a partir das 14h, na bilheteria do evento.

Ainda serão mantidos os shows de Luccas Fernandes, Tay & Nara e DJ Scheila.