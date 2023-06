Curiosidades: Figo não é fruta e ‘come’ vespa; entenda

O figo não é aquilo que você pensa: ele não é fruta! Além disso, é um alimento bem polêmico entre os veganos. Alguns evitam consumir o cultivo, já que ele possui um sistema para digerir a vespa-do-figo.

Mesmo assim, o figo não é considerado uma planta carnívora, pois essa digestão é um sistema de defesa. Pela mesma razão, o figo pode ser consumido por veganos, explica Paulo Minatel Gonella, professor do Departamento de Ciências Exatas e Biológicas da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ).

Entenda a seguir.

Figo não é fruta: na verdade, ele é uma flor “invertida”, então suas estruturas florais estão voltadas para o seu interior, explica o professor da UFSJ.

Figo selvagem “come” vespa: na natureza, para que o figo crie sementes férteis, ele precisa ser polinizado. Mas como seu pólen está na parte interna, apenas a vespa-do-figo consegue acessá-lo por meio de uma abertura na flor. Confira esse processo a seguir.

Por que não é planta carnívora? As plantas carnívoras, em geral, vivem em solos pobres em nutrientes. Portanto, elas vão capturar os insetos como uma fonte de complementação, principalmente de nitrogênio e fósforo, que são nutrientes fundamentais para que elas sobrevivam, explica Gonella.

No caso do figo, a digestão da vespa não acontece como uma complementação da sua alimentação, mas como um mecanismo de defesa, para que ela possa se proteger contra uma “proliferação excessiva de um inseto que é importante para ela, mas que, se proliferar demais, pode ser prejudicial”, diz.

Veganos podem comer figos? Sim, veganos podem comer figos. O produto que chega na mesa do brasileiro se reproduz de uma forma diferente do figo na natureza e não precisa mais da polinização.

Ao longo dos anos, os pesquisadores foram reproduzindo figos geneticamente com as características que mais agradavam ao consumidor. Como resultado, o figo para consumo só possui flores internas femininas e não precisa de sementes férteis, explica o professor da UFSJ.

Além disso, os figos são ensacados durante seu desenvolvimento, evitando que as vespas entrem e que pássaros se alimentem com eles – na natureza, os pássaros são os responsáveis por espalhar as sementes.

Como as sementes não são férteis, para cultivar o figo, os agricultores o reproduzem por meio de clonagem e estaquia, uma técnica que usa estacas para multiplicação das espécies, promovendo o enraizamento de partes da planta no solo, podendo ser ramos, raízes ou folhas.

Com informações: G1