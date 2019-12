Bom Jardim da Serra é campeão da Liga Serra Mar de Futsal

O título foi decidido em duas partidas entre as cidades de Bom Jardim da Serra e Urubici.

No primeiro jogo da final, Urubici venceu Bom Jardim pelo placar de 5 a 4 em casa. Na noite de segunda-feira (16), na partida da volta as equipes se enfrentaram no Ginásio de Esportes Noeli Pereira Damaceno, em Bom Jardim da Serra, para decidir quem levaria o caneco e mais R$ 5 mil reais.

A população foi ao ginásio e lotou as arquibancadas para incentivar o time, empunhados de tambores e cantorias fizeram sua parte fora da quadra. Nas quatro linhas só deu o time da casa no primeiro tempo, Bom Jardim venceu a primeira etapa por 5 a 0, e mostrou favoritismo no jogo.

A partida terminou, Bom Jardim 9 a 5 Urubici. Com este resultado houve prorrogação para definir o campeão. O time bonjardinense abriu o marcador na prorrogação com um golaço do jogador Maikon Padilha (Beiço), a bola balançou a rede para o delírio da torcida.

Em seguida o adversário conseguiu o empate, mas em um erro de goleiro linha, Jardel do time de bom jardim ampliou com um belo gol de cobertura. Faltando 01min para o término da partida, Urubici conseguiu o empate novamente, o jogo terminou 2 a 2 e Bom Jardim da Serra sagrou-se campeão da 1ª Liga Serra Mar 2019.

A competição reuniu nove cidades, três da Serra Catarinense, três da região carbonífera e três do litoral. Bom Jardim também revelou o artilheiro da competição, Jardel Padilha, marcou 19 gols. Leonardo Cabral velho, da equipe de Bom Jardim, foi o goleiro menos vazado, com 37 gols sofridos. Tucano de Urubici, recebeu o prêmio de melhor dirigente.