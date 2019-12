Escolinha do Gibi vence clássico joaquinense e está na final da Taça Nunes de Futsal Feminino

A Escolinha do Gibi venceu o Atlético Clube Serrano (antigo Real Serra) por 4 a 0 na semifinal.

O clássico joaquinense aconteceu na sexta-feira (13), no ginásio de esportes Noé da Costa Ribeiro, em Urubici. A partida foi marcada por muitos dribles e categoria com a bola no pé das duas equipes.

A Escolinha do Gibi levou a melhor e conseguiu converter quatro gols, e conquistou a vaga para disputar a final contra a temida equipe, RB Multimarcas. O jogo para definir o grande campeão acontece nesta sexta-feira(20), às 21h em Urubici.

O campeão leva a Taça e mais R$500,00 em dinheiro, o segundo lugar R$ 300,00 e o terceiro lugar R$ 200,00.