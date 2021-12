Reta final para ganhar um Gol 0km no Auto Posto da Serra

O Auto Posto da Serra, de São Joaquim, está na reta final de uma ousada e imperdível promoção, a cada 50 reais em compras o cliente recebe um cupom para concorrer um automóvel Gol 0KM.

A História do Auto Posto da Serra remonta um mercado de combustíveis presente na comundade joaquinense há 20 anos, aberto desde 2001, tendo os casais Cleiton & Patrícia e Volnei & Rita de sócios. Após de três anos, resolveram descontinuar a sociedade, o casal Cleiton & Patrícia partiu para a área de câmaras frias e insumos agrícolas e o Posto ficou sob a direção de Volnei e Rita:

“Ficamos na empresa batalhando e aí estamos, há 20 anos trabalhando, por isso achamos, por bem, de dar um prêmio, uma gratificação honrosa aos nossos clientes e amigos. E a melhor forma que encontramos foi de sortear um ‘Gol 0Km completo’ que hoje está custando em torno de 65 mil reais, como forma de gratidão à clientela do Auto Posto da Serra.” Destacou o proprietário Volnei Nunes

Quando irá acontecer o sorteio?

O sorteio está previsto no dia 18/12 às 20hs, na próprio posto, onde os bilhetes serão todos colocados em uma piscina plástica de mil litros e será sorteado através do Padre Vítor que irá pescar o bilhete do grande vencedor que vai ter um Natal muito feliz; Por ser um prêmio significativo, por que 65000 mil reais é um valor considerável… E quem não quer fechar o ano com um carro 0Km completo na garagem com ar condicionado, vidro elétrico, trava elétrica ?

E como é que funciona essa promoção?

Essa promoção é realizada com a autorização da Receita Federal, que é feita através da Caixa Econômica, os bilhetes são preenchidos com o nome completo, telefone e é indispensável responder a seguinte questão: Qual é posto de gasolina que está completaneo 20 anos que premia você cliente, com um gol 0KM ? – A partir do momento que se tem a resposta e todos os dados preenchidos no bilhete, já está credenciado e apto para concorrer.

“Quero agradecer, primeiramente a Deus e aos clientes, pelos quais temos muita gratidão, por serem os responsáveis por termos, hoje, condições de ofertar um prêmio tão significativo para o sorteio. Quero agradecer, de coração, muito obrigado à toda comunidade joaquinense e a todos os clientes que já abasteceram ou aqui abastece aqui. Finalizou Rita Proença. Proprietária do Auto Posto da Serra.