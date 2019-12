Cabanha Caiapiá inaugura espaço Devon em São Joaquim

A Cabanha Caiapiá, de propriedade de Cláudia Oderdenge e Jeferson Oliveira inaugurou o Espaço Devon. A festa contou com a presença de amigos, e a diretoria do Clube Astréa que puderam saborear uma costela de 30Kg.

A Cabanha Caiapiá é uma das maiores, criadoras de gado Devon, e reprodução de ótimas linhagens, com touros e vacas 100% puras, valorizando a raça. O novo espaço inaugurado, mostra a parte rústica da fazenda em um local destinado a receber amigos e familiares. Também é um espaço apto a realização de grandes negócios.

A fazenda localizada na localidade de Monte Alegre é um grande criatório de animais puros da raça Devon em São Joaquim. A Cabanha Caiapiá está entre as grandes cabanhas da raça Devon em Santa Catarina.

O veterinário responsável pela inseminação do gado é Rodrigo Tomaz, e valoriza pela qualidade genética da raça. Além do espaço para confraternizações, foi inaugurado a piscina, com iluminação em tons azuis, um espaço digno para descansar da correria do dia-a-dia.

Sobre o Devon

Esta raça antiga e bela mostrou ser um grande negócio. Centrado ao redor de Exmoor (Inglaterra), ao norte de Devon, onde o clima é chuvoso e úmido, com invernos frios e rigorosos, este foi o ambiente dominante que a raça Devon proliferou por muitos séculos.

A pele pigmentada de amarelo alaranjado, e a pigmentação escura nos olhos são um considerável recurso nos climas tropicais, na qual a pigmentação da pele também protege o úbere da perigosa radiação solar.

A raça é muito resistente e as fêmeas não apresentam problemas de fertilidade ou parição. Suporta o frio e a umidade, mantendo-se bem nas pastagens fracas e fibrosas de seu habitat. O nome da raça indica sua procedência do oeste, mas a experiência demonstra cabalmente que pode ser ambientar em outras zonas, tanto no Reino Unido como em outros países.

Durante os muitos anos de experiências nas quais os adeptos de outras raças visavam ao aumento do tamanho dos animais, a Devon se manteve como gado de porte médio e, agora, com a maior procura pelos animais de fácil adaptabilidade ao sistema de criação extensivo, começa a se espalhar por todo o país.

Ultimamente este gado tem sido muito utilizado para cruzamentos com raças zebuínas, formação da raça sintética BRAVON, ou mesmo com as européias, apresentando bons resultados em ambos os casos. Isto vem ocorrendo tanto pela grande capacidade de ganho de peso dos touros, mesmo em condições de pastagens, quanto pela lactação das vacas, tidas como mães por excelência.

Criado de forma pura ou cruzado com outras raças, o Devon apresenta rápido apronte e excelente rendimento de carne. Sua capacidade de conversão alimentar e de produção de carne de qualidade estão entre as melhores do mundo, sendo suas características mais marcantes a rusticidade, fertilidade, habilidade materna, precocidade e docilidade, condições que transmite com eficiência nos sistemas de cruzamento.