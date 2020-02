Inaugura em São Joaquim o Centro de Treinamento Storm Team

São Joaquim é uma terra de atletas de diversas modalidades, mas as lutas marciais têm se destacado no cenário esportivo. Para os joaquinenses agora há uma nova oportunidade de aprender e praticar as lutas técnicas.

O Centro de Treinamento Storm Team abriu suas portas e está localizado na Ismael Nunes, Centro de São Joaquim no sub solo da loja Pontão das Fábricas.Na última terça-feira (11), houve uma aula coletiva de Jiu-jitsu com a participação do mestre Ricardo Bortoluzzi ensinando novas técnicas na modalidade.

Além de Jiu-jitsu, o Centro de Treinamento oferece aulas de Boxe e Muay Thai, para se matricular os interessados precisam procurar os mestres Merison Marcelo Dos Santos e Jyan Carlos da Rosa. Diversos planos estão a disposição dos futuros alunos, plano família com super desconto e também o plano fidelidade.

Jiu-Jitsu

Mais conhecido na sua forma ocidentalizada Jiu-jitsu, ju-jitsu, é uma arte marcial japonesa que utiliza técnicas de golpes de alavancas, torções e pressões para derrubar e dominar um oponente.

Muay Thai

O Muay Thai é umaluta marcial tailandesa, conhecida como a “luta das 8 armas”. Essas armas são as partes do corpo utilizadas nos golpes: dois cotovelos, dois punhos, dois joelhos e a combinação das duas canelas e dos dois pés. Também chamado de thai boxe ou boxe tailandês, o Muay Thai utiliza socos, cotoveladas, joelhadas, chutes e técnicas de esquiva e proteção.

Boxe

O boxe ou pugilismo é um esporte de combate, no qual os lutadores usam apenas os punhos, tanto para a defesa, quanto para o ataque. A palavra deriva do inglês box, ou pugilismo, expressão utilizada na Inglaterra entre 1000 e 1850.

Veja mais imagens: