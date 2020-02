O Corpo de Bombeiros de São Joaquim foi acionado no final da tarde desta sexta-feira (14), ás 18h17min na Rua Francisco Silveira Goulart, Bairro Jardim das Hortências. A informação repassada indicava um incêndio em residência.

Ao chegar no local os bombeiros encontraram um terreno baldio, as labaredas estavam altas consumindo espinhos secos, o fogo não apresentava riscos ás casas na região. Os bombeiros então fizeram o combate as chamas que poderiam causar prejuízos na rede elétrica.