Um casal de idosos transitava em uma Variante, na rodovia SC – 110, sentido bairro Boa Vista – Centro, momento em que passavam em frente a Sanjo, o condutor disse aos socorristas que a direção travou e perdeu o controle.

O veículo derrapou na pista, bateu no meio fio e tombou, os bombeiros fizeram o resgate do casal, a mulher apresentava dores no corpo e foi encaminhada ao Hospital Sagrado Coração de Jesus.