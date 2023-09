Vinícola Thera celebra a Primavera com seleção de vinhos para todos os paladares

Confira cinco sugestões que vão agradar desde os aficionados por tinto aos que buscam leveza e frescor

Localizada a 900 metros de altitude nas altas encostas da Serra Catarinense, a Vinícola Thera saúda a chegada da Primavera com uma seleção de cinco vinhos que oferecem elegância e exclusividade em cada taça.

O portfólio propõe para a estação desde vinhos tintos de personalidade até os vinhos mais leves e refrescantes, como branco, rosé e espumante, contemplando assim diferentes perfis de consumidores.

Para dar as boas-vindas à estação das flores, as sugestões para os aficionados por tinto são o Thera Montepulciano e o Thera Pinot Noir, dois exemplares excepcionais que combinam perfeitamente com a estação.

“O Montepulciano impressiona por sua profundidade e caráter, enquanto o Pinot Noir cativa pela delicadeza, notas frutadas e nuances terrosas”, destaca o sommelier e head comercial da Vinícola Thera, Edu Lira.

Ambos os vinhos são uma celebração dos sabores ricos e da vivacidade que a primavera tem a oferecer.

Para aqueles que buscam algo mais leve, a Thera apresenta o seu icônico Rosé. Este vinho é um tributo à beleza da estação, com sua coloração sutil e elegante, notas de pequenos frutos vermelhos e um fundo floral que remete à máxima essência da estação. Já os apaixonados pelo universo das borbulhas vão se encantar com o espumante Anima Brut Rosé, que é pura descontração e versatilidade.

A quinta sugestão para quem quer aproveitar o melhor da Primavera é um vinho refrescante, que remete a ervas e renovação. A dica é o Sauvignon Blanc, um dos vinhos mais emblemáticos da Vinícola Thera, já indicado pela Revista Decanter como um exemplo do potencial de qualidade dos vinhos brancos da América do Sul. Esta variedade de uva é que mais brilha na Serra Catarinense, tendo se adaptado muito bem à região, preservando ótima acidez e seus aromas característicos.

Os cinco vinhos sugeridos formam um kit perfeito para manter na adega ao longo de toda a estação e desfrutar em diferentes momentos, de um piquenique a dois, brunch com a família, happy hour ou em um delicioso jantar harmonizado.

Estes rótulos estão disponíveis na loja on-line da Vinícola Thera e em adegas de todo o Brasil. A exceção é o Thera Pinot Noir, à venda exclusivamente pelo e-commerce e loja física em Bom Retiro (SC), chamada Armazém Fazenda Bom Retiro.

A Vinícola Thera é conhecida pela elegância na produção de vinhos de altitude, e esta seleção primaveril é um exemplo do respeito ao terroir e à variedade das uvas, resultado de manejo respeitoso no campo e de muita técnica e paixão. Uma oportunidade única para que os apaixonados por vinho descubram os aromas e sabores singulares da Serra Catarinense e agucem todos os sentidos!