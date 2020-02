Chuva de gols no jogo entre ACD Cruzeiro e EAFC pelo Campeonato Municipal de Futebol de Campo

O ACD Cruzeiro venceu de goleada e garantiu vaga para a próxima fase do Campeonato Municipal de Futebol de Campo. A partida foi realizada no último domingo (16), no estádio municipal José Leão Dutra.

O time vinha de duas derrotas consecutivas e se não vencesse corria o risco de ser rebaixado para a segunda divisão, apenas a vitória interessava a equipe. Os jogadores entraram em campo com sede de gols.

Em uma bola cruzada de Igor Ganso pela esquerda, o atacante Marciel abriu o placar com um gol de cabeça, e posteriormente a mesma jogada resultou em outro como se fosse replay.

Aí o tempo desabou em chuva, e lavou o azar dos cruzeirenses, que foram para o vestiário com a vantagem de 3 a 0. Na segunda etapa o EAFC diminuiu o placar em um gol de pênalti.

A partir daí só deu Cruzeiro e foi se desenhando uma chuva de gols, o time marcou mais cinco e aplicou uma grande goleada, com direito a gol na gaveta, gol de cobertura. O jogo terminou ACD Cruzeiro 08 a 1 EAFC. Que venha as quartas de finais.

Gols do Cruzeiro, Marciel 03, Ivam 02, Lukinhas 02, Igor Ganso 01. Esta cobertura esportiva tem o apoio da Inovary Proteção Veicular, há dois anos protegendo os veículos de São Joaquim e região, a Inovary apoia o esporte joaquinense, esporte é vida.

Dionata Costa – Assessoria de Imprensa ACD Cruzeiro