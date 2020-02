Vinhos da Serra Catarinense serão destaques na Vindima 2020 na Casa do Vinho em São Joaquim

A Casa do Vinho, o maior point dos Vinhos de Altitude em São Joaquim, divulgou nesta semana a sua agenda da Vindima 2020 em São Joaquim.

Com uma agenda abarcando todo o mês de março, proporcionando atendimentos e degustações com horários especiais.

A Casa do Vinho é a maior distribuidora e uma das principais divulgadores dos Vinhos Finos de Altitude da Serra Catarinense. Em sites especializados está entre as melhores lojas de vinhos do país.

Confira a nossa programação para a Vindima de Altitude 2020:

Venha para a Serra Catarinense, conhece e viver a incrível experiência da colheita da uva.

Datas confirmadas para: 28 de fevereiro até 29 de março. Festival : Centro De Eventos Paroquial São Joaquim somente nos dias: 06, 07 e 08 de março.

A programação traz muitas atrações especiais, inclusive aqui na Casa do Vinho São Joaquim.

Mais informações: São Joaquim e Lages | Televendas: (49) 9.9119.5518 I 3233-0336 | televendas@casadovinho.net