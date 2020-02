São Joaquim não terá carnaval de rua em 2020

Desde o ano de 2013, Michelli de Souza Schereider realiza o Carnaval de Rua em São Joaquim, na Serra Catarinense. Neste ano, a cidade da neve não terá programação para a festa mais popular do Brasil. Michelli fez o pedido, à prefeitura, para o fechamento da Rua Major Jacinto Goulart (Boulevard), onde acontece a realização do evento, mas foi negado.

O Carnaval do Bloco Michelli’s Bar recebe investimentos somente da iniciativa privada, e reúne pessoas de vários bairros de São Joaquim e de outras cidades da região, inclusive o bloco do Manequinha, de Lages, que sempre participa. “Como a prefeitura faz uma coisa destas? Estou profundamente decepcionado”, disse Manequinha.

A justificativa da prefeitura para negar o pedido foi que a rua é importante para o fluxo de veículos e pedestres, e o evento atrapalha o direito de ir e vir das pessoas que residem nas imediações ou quem pretende frequentar estabelecimentos comerciais.

“Fecham esta rua para passeios de bicicleta, jeep, corridas, cavalgadas. No Brasil inteiro fecham enormes avenidas e não há problema”, desabafou Michelli.

O prefeito do município informou que a autorização para o fechamento da rua não foi concedida por questões legais. “Não podemos fazer parceria com órgão privado. Somente pela lei 13019, com entidades e associações. Jamais vamos contra evento regular e que é bom ao município, mas, infelizmente, ela não tinha legalidade.

Veja o documento da Prefeitura: