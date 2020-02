Um caminhão carregado com bins de maçãs saiu da pista e tombou na localidade de Cruzeiro após passar em uma curva por volta das 20h de quinta-feira (26).

A ocorrência foi registrada na SC- 390 Km-365, da rodovia. O motorista apesar do susto teve ferimentos leves. Não foi revelado as causas do acidente.

Com informações Notícia no Ato