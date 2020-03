Vaca provoca acidente na saída de São Joaquim

O acidente aconteceu às 21h da noite desta quinta-feira (26), na SC – 110, próximo ao portal de saída de São Joaquim para Bom Jardim da Serra.

Segundo relatos do motorista do Ford Edge, ao trafegar pela rodovia uma vaca surgiu em meio a pista, ele até tentou desviar mas atingiu em cheio o animal. A vaquinha que estava prenha acabou morrendo na hora.

O dono da vaca esteve no local e relatou que ela escapou da propriedade que fica as margens da rodovia. O casal que estava no carro não teve nenhum ferimento, apenas danos materiais no veículo.

A PM de São Joaquim orientou o trânsito até a chegada da Polícia Militar Rodoviária para a realização dos procedimentos legais.