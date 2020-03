Édy Lanches amplia serviço de delivery com receitas especiais e exclusivas em seu menu

O Édy Lanches chegou em São Joaquim em 2015 e desde então se tornou a melhor casa de lanches da cidade com um espaço aconchegante e acolhedor, sempre inova e traz receitas exclusivas para o paladar dos joaquinenses.

Além dos lanches também é servido drinks especiais, onde a clientela é fiel e se surpreende a cada lançamento. O empreendimento recebeu pelo quarto ano consecutivo o selo destaque. Uma pesquisa de opinião pública foi realizada na cidade, avaliou a qualidade no atendimento e serviços prestados.

O horário de atendimento é dás 18h ás 23h30min,de quarta á domingo, e nesta época apenas o serviço de Delivery está funcionado, você pede seu lanche e recebe em casa sem precisar sair, a empresa preza pela qualidade, agilidade em seus serviços. A partir do dia 01 de abril atendimento normal, de acordo com as normas exigidas pela vigilância.

Estamos localizados na Praça João Ribeiro, centro de São Joaquim. Faça agora mesmo seu pedido pelo fone 49 – 99124 – 0775 e receba um delicioso lanche. “A qualidade nunca se obtém por acaso, ela é o resultado do esforço inteligente.”

Veja mais imagens das nossas delícias: