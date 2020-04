Águias Solidárias distribui 2.500 Kg de alimentos na Serra Catarinense

A Campanha Águias Solidárias desenvolvida pela 5ª Base de Aviação da Policia Militar, auxiliou na distribuição de mais de 2.500 Kg de alimentos, 1.200 pães, 500 litros de leite e kits de material de limpeza em cinco bairros de Lages, sábado dia 25/04.

A aquisição dos alimentos aconteceu através de uma vaquinha online proposta pela advogada Ariane Basquerote logo que surgiu o primeiro decreto, que suspendeu todos os serviços.

A cestas foram distribuídas nos bairros Caça e Tiro, Penha, Nadir, Morro Grande e Cristal com o apoio da tripulação do Águia 4 e do comandante Tenente Coronel PM Marcos Paulo Rangel. “Toda ajuda é bem-vinda e de grande importância” comenta o comandante do Águia 4.

As famílias foram selecionadas por moradores dos bairros, não havendo um cadastro prévio, e a entrega aconteceu através da apresentação de tickets previamente distribuídos.

Além de alimentos, algumas roupas, sapatos e máscaras também foram distribuídas.

Algumas crianças realizaram o sonho de estar próximos da aeronave e puderam fazer fotos com os Tomm – Tripulantes Operacionais Multimissão. A Campanha Águias Solidárias continua, e quem desejar ajudar, pode fazer suas doações nos seguintes pontos de coleta:

* 5ª Base de Aviação;

* Grazi Estética Animal – Santa Maria

* Place Barbershop – Centro

* Óticas Carol – Centro ou pelos telefones;

Águia 4: 49 988394151

Bruna Uncini: 49 999516182

Patricia Barboza: 49 999129529

O Águias Solidárias está apenas no início e se você pode fazer parte dessa história. Faça a doação de um kg de alimento não perecível ou um kg de ração para cães ou gatos.

Fonte: Assessoria de Imprensa 5ª. Base de Aviação de Lages.