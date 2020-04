Serra do Rio do Rastro totalmente liberada após remoção de barreira

No início da manhã desta terça-feira (28), um trator carregadeira esteve no local onde caiu uma barreira na Serra do Rio do Rastro, Km 409,850 na rodovia SC – 390. Depois de algum tempo de trabalho a pista foi totalmente desobstruída e está livre para o trânsito.

A Polícia Militar Rodoviária do Mirante da Serra do Rio do Rastro isolou a área logo após a queda das pedras ontem, para evitar transtornos aos usuários da estrada, durante o trabalho de remoção, a guarnição de servido deu suporte e orientou o trânsito até o trabalho de retirada das pedras ser concluído.

Fonte: 21°Grupo Bom Jardim da Serra/1°Cia/2°BPMRv Polícia Militar Rodoviária