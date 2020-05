Cachorra Sparta localiza seis tijolos de maconha em ocorrência na Serra Catarinense

Na madrugada deste domingo (03), por volta das 00h15min a Guarnição do Pelotão de Patrulhamento Tático abordou dois homens no bairro Dom Daniel em Lages, um deles tentou dispensar uma porção de cocaína de aproximadamente um grama.

Na busca pessoal foi encontrado em seu calção R$ 300,00 em espécie, diversas notas, especialmente de pequeno valor, o que é comum em casos de tráfico de drogas. Em conversa amistosa com o abordado este dizia ser de pensão de seu pai e se contrariava falando ter ganhado de sua mãe.

Diante do evidente nervosismo e inconsistência de suas informações a guarnição pediu apoio ao Canil, Radiopatrulha e da colega Sparta. Deslocado até a casa, estava a mãe do homem a qual deixou sua casa à disposição dos policiais para busca residencial e acompanhou todo procedimento, dizendo que não havia nada de ilícito no Local.

Quando o cão de faro adentrou o corredor da casa que da acesso aos quartos sinalizou algo errado ou ilícito na parte do forro da residência, sendo localizada uma sacola plástica azul e dentro uma caixa de papelão continha seis 06 tabletes de maconha, embaladas com papel de cor escura e plástico transparente, divididos em porções de meio quilo cada, além de uma porção pequena que estava em uma gaveta do quarto do agente.

Sentado confortavelmente na Delegacia o homem contou que teria pego no Morro do Mocotó em Florianópolis, dez quilos e pouco de maconha e uns gramas de cocaína, por 15 mil reais R$ 15.000,00, e que pagaria depois de vender toda a droga. Diante de todas as provas o homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar.

Com informações do 6º Batalhão de Polícia Militar