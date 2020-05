Pizzaria inspirada em Harry Potter vira atração em Gramado

Com temática de escola de magia, o restaurante é todo decorado com poções, varinhas e livros de feitiço – e tem até a trilha sonora dos filmes da saga.

Pizzarias temáticas não são novidade em Gramado e Canela. Esse tipo de restaurante se popularizou na região com o sucesso da Toca da Bruxa e do Cara de Mau, baseados em bruxas e piratas, respectivamente. Mas, no fim de 2019, mais um estabelecimento se juntou à lista, dessa vez inspirado no universo de Harry Potter.

No Hector, a proposta é reproduzir uma escola de magia, como a dos filmes da saga. Livros com feitiços, poções, varinhas e criaturas mágicas decoram o interior e a ambientação fica completa com luzes, fumaça e música – muito similar a dos filmes da saga.

Os funcionários também dão o clima do lugar: todos trabalham caracterizados como aprendizes e professores bruxos. Já na entrada, um dos “bruxos” recita uma magia com sua varinha, abrindo uma passagem secreta para o salão principal.

A experiência incrível na Hector começa já na porta. A arquitetura do restaurante é impactante e realmente faz você se sentir entrando em um castelo. Clientes são recebidos por dois “alunos” que perguntam se era a sua primeira vez como “aprendizes” na Hector. Caso diga que sim e te direcionam a uma sala.

Essa primeira impressão realmente é impactante.

Onde você logo tem a sensação por um momento de estrar entrando em um brinquedo da Disney. Nessa sala descobre a história do Dragão Bruxo Hector, que descobriu a fórmula mágica para fazer os discos de sabor (pizzas). Quando termina a apresentação, a “aluna” volta para a sala, solta um grito com uma magia, vira a varinha para a direção da porta, que se abre imediatamente. Você vai levar alguns segundos para entender o que está acontecendo, de tão mágico.

Finalmente entra no restaurante e senta-se a mesa.

A primeira impressão é das melhores. O restaurante é inteiro decorado com o tema de bruxos. O som ambiente faz você se sentir dentro do filme do Harry.

Antes de iniciar o rodízio, prova a famosa entrada que se chama “sopro do dragão”.

Essa entrada nada mais é que biscoito de polvilho com nitrogênio. Quando você come o biscoito, começa a soltar fumaça pela boca automaticamente. Além de saboroso, é muito divertido e rende boas fotos!

Imediatamente após isso, inicia-se o rodízio de pizza, que também é um show a parte. São vários sabores e todos realmente muito bons.

No total são mais de 80 sabores.

Vale ressaltar que todos os “alunos” incorporam o personagem e vivem ele em tempo integral, enquanto servem as pizzas e bebidas, o que torna a experiência ainda mais real. Eles interagem com os clientes e fazem até algumas magias. Para quem quer viver uma noite mágica.

A Hector pode supera todas as expectativas que tiverdes.