Fogo em vegetação ameaça residência no bairro Madre Paulina

A guarnição do Corpo de Bombeiros de São Joaquim foi acionada às 14h50min da tarde desta terça-feira (19) na rua Francisco Assis de Bem, bairro Madre Paulina, para atender a uma ocorrência de incêndio em vegetação nos fundos da concessionária de Veículos Auto Elite.

Chegando ao local, a guarnição averiguou a dimensão das chamas, que estavam muito altas por se tratar de vegetação média e seca. O fogo estava próximo à empresa e à residência de uma funcionária da concessionária.

Foi montado um lance com duas mangueiras e iniciado o combate próximo à residência e, logo em seguida, com uso de abafadores. A guarnição teve dificuldades no combate, pois ventava muito no local, acelerando o processo de queima da vegetação. Foram utilizados 1000 litros de água para o combate. A empresa e a residência foram preservadas.

Informações 5º Batalhão de Bombeiros Militar