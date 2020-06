Campanha Águias Solidárias entrega alimentos e cobertas na localidade de São Sebastião da Várzea em São Joaquim

A Campanha Águias Solidárias desenvolvida pela a 5ª. Base de Aviação da Polícia Militar, sede do Águia 4, em parceria com o Projeto Ama-te e outros colaboradores, arrecadou cerca de 700 kg de alimentos, produtos de limpeza e higiene, e também pensando na chegada do inverno foi arrecadado cobertas e cobertores.

E na tarde deste sábado (06) a aeronave Águia 4 esteve em São Joaquim para a entrega dos mantimentos arrecadados. Em comum acordo entre os colaboradores as doações foram destinadas para a Localidade de São Sebastião da Várzea.

Uma força tarefa composta pela tripulação do Águia 4, Polícia Militar, imprensa e as idealizadoras do Projeto Ama-te, se deslocou para realizar a entrega no interior de São Joaquim.

Por terra uma van da Polícia Militar se deslocou com as doações. Os moradores da comunidade estavam ansiosos aguardando a chegada do helicóptero, que apareceu entre as montanhas e matas de araucárias.

Nesta ação foram entregues 27 kits e 13 cestas básicas, além de cobertas e cobertores.