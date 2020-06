Destruição no centro de São Joaquim – Árvores, grades, bancos e lixeiras no chão

A cidade de São Joaquim amanheceu como um cenário típico de um furacão neste gélido domingo (07) quando parte do Boulevard da Major Jacinto Goulart teve Árvores, grades, bancos e lixeiras arrancadas abruptamente.

De acordo com os moradores um veículo, de cor prata, teria batido em alta velocidade cerca das 4h50 da manhã e após o estrago foi retirado com o auxílio de um guincho, segundo informou os moradores.

Com o forte impacto as grades de aço foram arrancadas do chão e retorcidas, palanques de madeiras da cobertura dos bancos foram arremessados a vários metros de distância.

Veja as imagens:

Veja o vídeo: