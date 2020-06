Joaquinense lança revista sobre carros e conteúdos automotivos

Bruno Rosa é o idealizador da Revista Zeromm, ele sempre gostou de carros e conteúdos automotivos, desde quando era criança, sonhava ver seu carro nas revistas. Foi então que deu início na carreira, através de modificações estéticas chamadas virtual tuning no Photoshop.

Em 2012 criou o canal, logo após surgiu ideia da revista, más, por falta de experiência não deu continuidade ao projeto. Em 2014 por motivos de bugs e mudanças no YouTube precisou recomeçar o canal com muito mais foco, porém nunca esqueceu da revista.

Hoje, depois de 8 anos, a revista Zeromm se torna realidade. Juntamente com a persistência e a vontade de ajudar as pessoas do meio automotivo afetados pelo Coronavírus.



“Como forma de auxílio a todas as pessoas do ramo, lancei a revista, que tem como inovação uma alta qualidade de impressão totalmente colorida para ilustrar melhor os conteúdos automotivos, notícias, dicas, histórias, e entre outros”, destacou Bruno Rosa.

Além de dar as empresas voltadas a este conteúdo, uma forma de investimento na divulgação de seus trabalhos e produtos neste momento tão importante da história. A revista tem sua distribuição mensal totalmente gratuita, dirigida as cidades de São Joaquim, Bom Jardim da Serra, Urubici, Painel e Lages.



Apesar de saber que este tipo de material já não é tão utilizado, a ideia da revista é trazer novamente ao público está preciosidade de a ter em mãos, e por fim se tornar algo para guardar e se tornar história.

“Gostaria de agradecer a todos os parceiros que acreditaram neste projeto. Muito obrigado a todos pelo apoio, principalmente a minha companheira Joice Carvalho, que esteve comigo desde o início. E agradeço também aos meus parceiros do canal Zeromm, Rafael Artismo e Leonardo Borges por me darem força para seguir com o projeto”, disse Bruno Rosa.