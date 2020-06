Barreira no mirante da Serra do Rio do Rastro contabiliza a passagem de 10 mil pessoas durante o feriado

Neste feriado prolongado a procura de pousadas e restaurantes na Serra Catarinense foi muito grande, as belezas naturais atraem visitantes de todos os estados nacionais e até mesmo visitantes de outros países.

Foi registrado a passagem de aproximadamente 5.500 veículos entre carro, motos e outros, com uma media 10.000 pessoas visitaram o mirante da Serra do Rio do Rastro entre os dias 11 e 14 de junho de 2020.

No momento que se enfrenta o Covid-19 foi necessário a presença de barreiras sanitárias no topo da Serra do Rio do Rastro. Elas estavam de prontidão informando os usuários sobre a maneira de proteção seguindo os decretos estaduais, respeitando o fluxo de pessoas no mirante tendo o ingresso no mirante limitado a 50% da sua capacidade.

O município de Bom Jardim da Serra solicitou ao estado via SANTUR uma ação para que não colocasse todos o visitante e moradores em torno da Serra Catarinense em risco com a contaminação do Vírus.

O acionamento do Grupo de Ações Coordenadas (GRAC) iniciou a algumas semanas, mais de imediato já apresentou resultados positivos, pois a mobilização focou de imediato a limitação da entrada de veículos e pessoas no estacionamentos do mirante.

Em torno dela, a equipe da Policia Militar Rodoviária fez de modo organizado a filtragem de veículos evitando a acumulo no estacionamento e as filas na rodovia. A limitação da entrada de veículos já evita a aglomeração de pessoas. A Policia militar esteve presente gerenciando e evitando a desobediência dos usuários assim fazendo cumpri com os decretos determinado pelo governo do estado.

Juntos o Corpo de Bombeiros militar, Defesa Civil, Vigilância Sanitária e Secretaria de Turismo de Bom Jardim da Serra montaram uma grandiosa tarefa para evitar que os visitantes subissem nas muretas, ficassem sem máscara, informavam sobre a importância do uso e a higienização das mãos.

A mobilização ofereceu maior grau de segurança a todos os usuários do cartão postal, Serra do Rio do Rastro, os integrantes do GRAC estão sempre presentes em todos os eventos e não seria diferente neste momento delicados não seria diferente, a união entre o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Vigilância Sanitária e Secretaria de Turismo funcionou em conjunto com a PMSC e PMSVRv mantendo a ordem pública.

A equipe contou com 11 integrantes por dia formando o Grupo de Ação Coordenada GRAC que disponibilizaram máscaras de tecido e distribuíram cartazes informativos que era visíveis ao público contendo as seguintes informações: higienização de mãos, uso do álcool 70%, uso de máscaras, distanciamento entre as pessoas, limpeza de superfícies, ventilação e limpeza dos ambientes (Art. 5o, inc. XV da Portaria SES N° 244 DE 12/04/2020);

Lembrando que o não cumprimento de quaisquer itens previstos nos decretos implica em infração sanitária e aplicação de penalidades, nos termos da Lei Estadual no 6.320, de 1983.