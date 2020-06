Mulheres vítimas de violência em SC têm à disposição uma nova central de atendimento

A Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar (Cevid), do Poder Judiciário de Santa Catarina, irá disponibilizar a partir desta quarta-feira (10) uma central de atendimento. Basta acessar este link (https://www.tjsc.jus.br/formularios/central-de-atendimento-cevid) e preencher um formulário, no qual é possível pedir informações, dar sugestões e fazer reclamações sobre os serviços prestados pelos órgãos do sistema de justiça e por toda a rede de proteção à mulher em Santa Catarina.

De acordo com a desembargadora Salete Sommariva, coordenadora da Cevid, “o objetivo é facilitar o contato, ter maior controle e um registro mais detalhado sobre as demandas, além de agilizar as respostas e os encaminhamentos”. A iniciativa se coaduna com o art. 2º, XI, da Resolução TJ n. 12/2018. A Coordenadoria continuará atendendo também por telefone e e-mail.

NCI/TJSC