Banda Joaquinense From Nothing lança clip da música “Clown”

A banda de Rock From Nothing de São Joaquim é formada pelo vocalista Marlon Diefenthaeler, baixista Luiz Matos e a baterista Dhenifer Ludvich. O trio tem um repertório de nove músicas totalmente autorais.

Clown é o primeiro single da From Nothing (metal alternativo, São Joaquim-SC,Brasil), o single gravado no estúdio String and Song em Lages fará parte do primeiro álbum, “Revolution Flag” que será lançado em breve com nove músicas.

Clown é mais que uma musica, é um grito de revolução, pois usando as palavras de Cazuza, “eu vejo o futuro repetir o passado”. Cada geração, cada banda, cada música luta por ou contra alguma coisa.

“Hoje lutamos contra uma nova ditadura, contra uma ideologia racista e fascista que toma conta do país. Não esperamos e nem queremos agradar a todos, estamos aqui pra fazer a diferença e não números”, disse vocal Marlon.

Letra:

Red nose on his face

Color hair on his head

an empty and evil mind

human rights left behind

we’re here to fight

against this circus

here to fight it

again

BREAK THE LAW

SAVE THE DAY

BREAK THE LAW

KILL THE CLOWN

BREAK THE LAW

SAVE THE DAY

BREAK THE LAW

KILL THE CLOWN

KILL THE CLOWN

Stop this motherfucker

closed hands into the air

start this revolution

lets go out to set the streets on fire

system falling

people smiling

nature rising

again

BREAK THE LAW

SAVE THE DAY

BREAK THE LAW

KILL THE CLOWN

BREAK THE LAW

SAVE THE DAY

BREAK THE LAW

KILL THE CLOWN

KILL THE CLOWN

Veja o setlist da banda:

1- Clown

2- No Regrets

3- Revenge

4- Foge

5- Lies

6- Asshole

7- Fuck Off

8- The Monster Inside

9- Symphony Of Beginning