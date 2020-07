Obras de recuperação em pontos críticos na Serra do Rio do Rastro iniciam na próxima semana

A obra de recuperação em 25 pontos críticos da SC-390, Serra do Rio do Rastro, entra na fase de execução nesta segunda-feira, 6. A intervenção começará no ponto 25, no município de Orleans, no quilômetro 448+700.

Serão realizados os serviços de contenção de talude com tela metálica de alta resistência. A previsão é que a intervenção no ponto 25 seja concluída em 90 dias. O trânsito ficará em meia pista, em uma extensão de 300 metros do ponto 25, no sentido Tubarão-Orleans.

O fluxo seguirá no sistema “siga e pare”. A operação será coordenada pela Polícia Militar Rodoviária. O plano de trabalho prevê que a intervenção ocorra simultaneamente em outros pontos ao longo da rodovia.

“Os serviços serão iniciados pelo ponto 25 e a previsão é que na segunda quinzena de julho as equipes também comecem a trabalhar nos pontos localizados na Serra do Rio do Rastro. Esta é uma obra aguardada há mais de dois anos pela comunidade local e que garantirá mais segurança para os usuários da rodovia, que tem forte potencial turístico. Neste momento de obras é preciso ter atenção redobrada ao trafegar pelo local, pois será necessário fazer alterações no trânsito”, explicou o secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Thiago Vieira.

Sobre a obra

O plano de trabalho de recuperação dos 25 pontos críticos contempla ainda a intervenção ao longo da rodovia SC-390, com diferentes técnicas conforme a necessidade de cada ponto, e a retirada de blocos rochosos e outros materiais que estão soltos e depositados sobre os taludes.

A empresa responsável pelo projeto e pela execução da obra é a Teixeira Duarte e o valor contratado é de R$ 19.084.771,00, com recurso proveniente do Ministério do Desenvolvimento Regional. O prazo previsto para conclusão da obra é maio de 2021.

