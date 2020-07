Ana Claudia Lima assume a presidência do Rotaract Club de São Joaquim

Na noite de domingo, dia 27 de junho, realizou-se a posse da nova diretoria e comissões de serviço do Rotaract Club de São Joaquim, onde também os novos companheiros foram empossados, também foi apresentado o novo lema rotário “O Rotary abre oportunidades”.

A cerimônia aconteceu por vídeo conferência, respeitando o isolamento social e obedecendo as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde em meio à pandemia. O evento contou com a presença de amigos, familiares e companheiros da família rotária, como companheiros de club, companheiros do Rotary e do Rotakids da nossa cidade.

Essa nova maneira de cerimônia ainda oportunizou a presença do atual e da futura Representante Distrital de Rotaract, o que abrilhantou ainda mais o evento. Foram empossados novos companheiros Andryelle Anselmo e Leonardo Rosa. O Clube agora tem 17 associados e 3 em caráter experimental.

Sobre o Rotaract

O Rotaract une pessoas de 18 a 30 anos para trocarem ideias, aprimorarem suas habilidades de trabalho em grupo, liderança e companheirismo com objetivo de “doar de si, sem pensar em si”, ajudarem o próximo e melhorar a realidade de comunidade ao seu redor. Em todo o mundo, associados da Família Rotária trabalham voluntariamente lado a lado em projetos humanitários.

Veja a quem são os membros da nova diretoria: