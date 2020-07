Atenção – Serra do Rio do Rastro interditada para obras

O tráfego de veículos na Serra do Rio do Rastro, na SC-390, terá alterações. A mudança é necessária para iniciar as intervenções nos pontos críticos que estão localizados na rodovia e dar continuidade à obra.

Até a conclusão dos serviços, prevista para maio de 2021, o trânsito de veículos na Serra só será permitido das 5h às 8h e das 17h às 20h, de segunda a sábado. Das 8h às 17h e das 20h às 5h, o tráfego será bloqueado, pois as faixas de rolamento serão interditadas nos dois sentidos. Aos domingos, o trânsito estará liberado.

Rotas alternativas

Para quem tem como destino o Sul do Estado:

– Serra do Corvo Branco (Tráfego liberado apenas para veículos leves (Proibido tráfego de veículos com comprimento superior a 6,30 metros). Trata-se de uma rodovia com trechos não pavimentados e extremamente sinuosos, conduza seu veículo com cuidado.

– Rota pela BR-282.