Homem é preso na localidade de Santa Isabel em São Joaquim por porte ilegal de arma de fogo

A Polícia Militar Ambiental, através de sua subunidade em Lages, em Patrulhamento e Fiscalização na Operação de Combate a Caça Ilegal, na noite deste de domingo (26), prendeu um homem por porte ilegal de arma de fogo, em São Joaquim.

A guarnição da PMA em Lages, em fiscalização ambiental na localidade de Santa Isabel, avistou um veículo Fiat Uno parado ao lado da estrada e, em meio ao campo, visualizou fachos de luz de lanternas.

Deslocando na direção dos fachos para realizar a abordagem um homem fugiu, sendo realizada a abordagem do outro homem, não sendo encontrado nada com o mesmo. Já no interior do veículo foi localizado um cartucho de espingarda Cal. 28 intacto.

Questionado, o homem respondeu que o cartucho encontrado pertenceria ao seu amigo, porém ele havia se fugido do local com a espingarda Cal. 28. No momento em que a guarnição realizava buscas nas imediações, o homem confessou que escondera a própria arma no mato e colaborou informando o local onde havia deixado sua arma.

No local indicado, em meio a mata, foi encontrado uma carabina Cal. 22 marca CBC., com 10 munições intactas, sendo que o agente respondeu não possuir a devida documentação da arma.

Diante do constatado foi dada voz de prisão ao individuo e encaminhado para a delegacia do município de São Joaquim.

Fotos: Cb Antunes