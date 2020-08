Águia 04 socorre homem que caiu do telhado na Serra Catarinense

Por volta das 16h30 desta segunda feira (03/08) a guarnição do Águia 04 da 5ª.BaV (Base de Aviação da Polícia Militar) foi acionada para prestar atendimento juntamente com a equipe do SAMU na cidade de São José do Cerrito na localidade de Vargem.

Um homem de 38 anos que trabalhava num telhado, caiu de uma altura de aproximadamente 7 metros. Com a chegada da equipe de socorristas do SAMU e Águia 04, foi constatado que a vítima estava inconsciente e com fratura exposta no punho.

Após todos os procedimentos realizados no local, foi feito o transporte aéreo e a vítima entregue no hospital Nossa Senhora dos Prazeres. O atendimento prestado no modal multimissão para deslocamento de vítimas com as aeronaves da aviação da polícia militar é menor, consequentemente, salvando mais vidas.

A 5ª Base, sede do Águia 4 em Lages, juntamente com outras três bases existentes em Santa Catarina, compõem o Batalhão de Aviação da Polícia Militar onde as aeronaves e tripulantes operam no modal multimissão, ou seja, realizam qualquer tarefa designada e conhecida, como salvamento, resgate, combate a incêndios florestais, busca e operações policiais com resposta rápida, participando de operações de saturação com o deslocamento de todo efetivo de serviço para qualquer localidade de Santa Catarina.

Com informações da assessoria de imprensa da 5ª. Base (BAv).