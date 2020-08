Águia 04 auxilia no combate a incêndio no Parque Nacional de São Joaquim

Na tarde desta quinta-feira (06), por volta das 14h30min, a guarnição do Águia 04 da 5ª. BAv (Base de Aviação da Policia Militar) em Lages, recebeu chamado para auxiliar no combate a incêndio no Parque Nacional de São Joaquim juntamente com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO).

Levando aproximadamente 30 minutos para seu deslocamento, a aeronave, equipada com “Bambi Bucket”, que é usado por helicópteros para combate a incêndios florestais auxiliou de forma significativa nessa ocorrência.



A 5ª Base, sede do Águia 4 em Lages, juntamente com outras três bases existentes em Santa Catarina, compõem o Batalhão de Aviação da Polícia Militar onde as aeronaves e tripulantes operam no modal multimissão, ou seja, realizam qualquer tarefa designada e conhecida, como salvamento, resgate, combate a incêndios florestais, busca e operações policiais com resposta rápida, participando de operações de saturação com o deslocamento de todo efetivo de serviço para qualquer localidade de Santa Catarina.

Fonte: Assessoria de imprensa da 5ª. Base (BAv).