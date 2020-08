Incêndio consome residência de madeira no Bairro Jardim Bandeira em São Joaquim

O Corpo de Bombeiros de São Joaquim, foi acionado na tarde desta quinta-feira (06), no Bairro Jardim Bandeira, rua Sebastião Tomás de Souza. Uma residência de madeira no final da rua estava sendo consumida pelas chamas. A rapidez do Corpo de Bombeiros evitou que as labaredas atingissem outras casas próximas.

Testemunhas relataram que o fogo iniciou pelo teto, suspeita-se de um curto circuito na rede elétrica. Na residência morava um casal que perdeu tudo, quem quiser ajudar com doações, entrar em contato com Vanderlei pelo fone 49. 99150 – 6563.