Maria Clara Vieira Fontanela é A + Bela Adolescente de São Joaquim em 2020

Oito garotas disputaram ao título de A + Bela Adolescente de 2020.

Todas as candidatas são vencedoras, pelo simples fato de concorrer e contribuir em um bem comum, o auxílio aos Vicentinos. Durante uma semana a enquete ficou disponível para votação dos internautas, em todas as redes sociais era possível ver as campanhas das jovens garotas.

Foram computados 2.623 de votos e a candidata 04 Maria Clara Vieira Fontanela com seu rosto de boneca ela disparou na votação desde o início, conquistou 572 de votos e foi eleita A + Bela Adolescente de 2020. Já as outras duas garotas a disputa foi acirrada, só foi possível definir no final quem ficaria em segundo e terceiro.

O segundo lugar foi conquistado pela a candidata de número 06, Emilly Pereira Fernandes, com seu olhar angelical conquistou 436 votos.

O terceiro lugar foi conquistado pela candidata de número 08, Yasmim Cesconetto Nunes Padilha, com seu sorriso encantador ela conquistou 400 de votos.

Conheça As + Belas Adolescentes de 2020

Primeiro Lugar

Nome: Maria Clara Vieira Fontanela

Idade: 14 anos

Filiação: Agda Vieira Córdova e Hilo Vieira Fontanela

Escola: Paradigma

Série: 9° ano

Hobby: Assistir série e estar com os meus amigos e com a minha família.

Comida: Pizza

Uma frase: Plante seu jardim e decore sua alma, ao invés de esperar que alguém lhe traga flores.

Por que ser A + Bela Adolescente?

Participar da mais bela adolescente é muito além de um concurso de beleza, pois é uma causa muito nobre, ajudar a terceira e melhor idade enche meu coração de alegria e satisfação, pois estarei colocando em prática os ensinamentos de meus pais junto aos vicentinos.

Segundo Lugar

Nome: Emilly Pereira Fernandes

Idade: 14 anos

Filiação: José Alexandre Fernandes Rodrigues e Claudia Schumacher Pereira

Escola: Educandário Santa Isabel

Série: 9°ano

Hobby: Jogar basquete e ouvir música

Comida: Pizza

Uma frase: Insista,persista mas nunca desista,pois uma hora você conquista

________________________________________________________________________

Terceiro Lugar

Nome: Yasmim Cesconetto Nunes Padilha

Idade: 14 anos

Filiação: Franciele Aparecida Cesconetto e Marcos José Nunes Padilha

Escola: São José

Série: 1°ano do ensino médio

Hobby: Jogar vôlei , viajar , tirar fotos e estar com a família

Comida: Pizza

Uma frase: A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso, cante, chore, dance, ria e viva intensamente, antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplausos. (Charles Chaplin)

Por que ser A + Bela Adolescente?

Porque sempre quis seguir a carreira de modelo e o concurso a mais bela é um passo adiante para este sonho

Sobre o Evento

O Clubinho de incentivo aos Vicentinos, organiza anualmente o concurso A + Bela Adolescente de São Joaquim. É realizado um evento com desfile de moda com todas as candidatas concorrentes.

Este ano devido a Pandemia do Coronavírus, não foi possível a realização do evento de forma tradicional. Uma enquete de votação elegeu a mais bela de 2020.

Toda a renda era revertida em melhorias e auxílio aos idosos assistidos pelo clubinho. Como este ano não haverá venda de ingressos, a única forma de angariar fundos foi realizar uma Vakinha online, acesse e deixe sua contribuição.