Tráfego na Serra do Rio do Rastro será liberado a partir das 12h de sábado nos finais de semana de agosto

Foto: Divulgação / SIE

A Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE) informa que nos finais de semana de agosto o tráfego de veículos na Serra do Rio do Rastro (SC-390) será liberado das 12h de sábado até as 8h de segunda-feira. Aos sábados, o trânsito será bloqueado das 7h às 12h para intervenção nos pontos críticos localizados ao longo da rodovia.

Durante a semana, de segunda a sexta-feira, o tráfego de veículos será permitido das 5h às 8h e das 17h às 20h. Das 8h às 17h e das 20h às 5h, o trânsito será bloqueado, pois as faixas de rolamento serão interditadas nos dois sentidos para execução dos serviços.

A alteração no trânsito seguirá até o fim da obra, prevista para maio de 2021, e é necessária para garantir a segurança dos usuários da SC-390 durante o período de intervenções.

Sobre a obra

O plano de trabalho de recuperação dos 25 pontos críticos contempla a intervenção ao longo da rodovia SC-390, com diferentes técnicas conforme a necessidade de cada ponto, e a retirada de blocos rochosos e outros materiais que estão soltos e depositados sobre os taludes.

Fonte https://www.sc.gov.br