Bom Jardim da Serra registra primeiro óbito por COVID-19

A Secretaria Municipal de Saúde de Bom Jardim da Serra emitiu na manhã desta quarta-feira (19), um comunicado informando o primeiro óbito por COVID-19 no município.

O paciente um homem idoso de 67 anos, possuía problemas respiratórios, residia no Centro da cidade e estava internado no Hospital Tereza RAmos desde o dia 06 de agosto.

De acordo com a Secretária de Saúde Mariangela Monteiro a cidade possuí 54 casos confirmados, destes mais de 15 são profissionais da saúde, causando um grande desfalque no setor.

Ao final do dia será emitido um novo boletim atualizado, tendo em vista a testagem de muitas pessoas. Em breve a cidade contará com um centro de triagem devido ao aumento de casos no município. Na Serra catarinense foram contabilizadas 65 mortes, a ocupação dos leitos de UTI está em 97%.