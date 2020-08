Bom Jardim da Serra registra 86 casos de COVID-19

O último boletim emitido pela Secretaria de Saúde do município de Bom Jardim da Serra na noite de quarta-feira (26), mostrou um novo aumento no número de casos do novo Coronavírus, nas últimas atualizações foram contabilizados apenas um cado por dia.

O maior número de infectados pela doença na cidade, são profissionais da saúde e servidores públicos, todos os funcionários da vigilância sanitária do estão afastados, sendo monitorados.

O município possuí 45 pessoas em isolamento domiciliar, um óbito, 40 casos recuperados, no momento nenhum paciente internado em enfermaria ou UTI.