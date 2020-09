Barreiras removidas na Serra do Rio do Rastro – Segue a liberação conforme cronograma das obras

A Polícia Militar Rodoviária informa que a última das três barreiras que caíram na Serra do Rio do Rastro ontem (09), foi removida. O trecho que estava comprometido da Rodovia SC 390, km 405,800 agora não apresenta mais barreira.

Agora segue a programação de interdição da Serra no horário dos trabalhos e cronograma das obras, das 08h00 às 18h00 conforme nota da SIE. A PMRV está monitorando as condições climáticas, para garantir a segurança do tráfego na estrada.

Com informações do 21°Grupo de Polícia Militar Rodoviária – Bom Jardim da Serra