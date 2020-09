Operação Independência registra seis mortes em acidentes nas rodovias estaduais de Santa Catarina

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv), através do Comando de Policiamento Rodoviário (CPMR), desenvolveu desde a sexta-feira, dia 04 de setembro, a Operação Independência 2020. As ações duraram até às 8h desta terça-feira, dia 08 de setembro.

A operação teve por finalidade proporcionar conforto, fluidez e segurança aos usuários das rodovias estaduais catarinenses durante o período prolongado do feriado da Independência, de modo a garantir a ordem pública e o clima de tranquilidade indispensável à preservação do grau de normalidade, nas rodovias estaduais catarinenses.

Mesmo com as restrições de convívio social vigentes, percebeu-se um fluxo intenso de veículos, como ocorria antes da pandemia do Covid 19. Na forma de atuar, a PMRv desenvolveu um trabalho de conscientização dos usuários, com o objetivo de prevenir ao máximo a ocorrência de acidentes de trânsito, bem como possíveis infrações.

Na operação Independência do ano de 2018 ocorreram nas rodovias estaduais (não houve feriado prolongado em 2019) 72 acidentes, sendo 32 acidentes com vítimas e 40 acidentes sem vítimas, envolvendo 125 veículos, causando ferimentos em 58 pessoas e nenhuma morte no período da operação.

Na operação de 2020 foram registrados 73 acidentes nas rodovias estaduais, 34 acidentes com vítimas e 39 sem vítimas, envolvendo 110 veículos e causando ferimentos em 41 pessoas e 6 mortes.

Neste ano tivemos um aumento no número de mortes que pode ser atribuído às condições climáticas adversas. Vários pontos de serra, meio oeste e extremo oeste com neblina. A chuva caiu em todo estado. Estas condições aumentam o perigo de acidentes e a gravidade deles. Se compararmos o número de acidentes, estes não tiveram grande aumento, nem o número de veículos envolvidos, muito menos de feridos.

O diagnóstico que se faz é que em razão da velocidade e imprudência dos motoristas, aliado às péssimas condições de climáticas, os acidentes se tornaram mais graves, resultando em mais mortes. O motorista deve ter consciência de que em tempos chuvosos a atenção deve ser redobrada.

A Polícia Militar Rodoviária trabalha para manter as rodovias mais seguras a todos os cidadãos que as utilizam, faça sua parte!

Com informações da Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina