5ª Base de Aviação recebe visita de motociclista salvo pelo Águia 04 e SAMU 

Uma tarde inusitada e repleta de emoções!

Dessa forma que podemos definir o plantão na terça feira (22/09) na sede da 5ª BAv (Base de Aviação) em Lages. Sempre estamos prontos para servir, proteger, sobrevoar, resgatar e salvar vidas, mas hoje fomos pegos de surpresa com a chegada de um jovem vindo de Videira para nos agradecer por termos prestado socorro juntamente com o SAMU num acidente em que ele era a vítima.

Rafael Marques, havia sofrido um acidente de motocicleta a pouco mais de um ano na BR – 282 nas proximidades de Rio Rufino. Era dia 1º de março de 2019, sexta-feira quando ele e mais um grupo de amigos estavam indo para Florianópolis mas infelizmente ele se envolveu num acidente colidindo num caminhão de toras.

Foi dessa forma que nossas vidas se cruzaram.

As vidas dos nossos tripulantes naquela guarnição e também as vidas de todos os que estavam de plantão na equipe do SAMU. Tantas pessoas envolvidas para salvar aquele rapaz jovem e tão cheio de sonhos e graças a Deus tivemos êxito.

Fomos nós do Águia 04 que transportamos o Rafael até Lages, mas quem salvou a vida dele foi a equipe do SAMU: Dr Ricardo Zeilmann, a enfermeira Jhenniffer Padilha e o socorrista Marcos.

Eles foram os anjos e nós as asas rotativas naquele dia. Hoje, Rafael, está bem, saudável e completamente recuperado e veio até Lages nos agradecer.

Nós que somos gratos ao Rafael por nos trazer tamanha alegria. Mas também somos gratos a todas as pessoas que acreditam no nosso trabalho, na nossa missão em estar junto ao povo serrano e catarinense e por termos junto conosco em muitas missões, essa instituição tão gloriosa que é o SAMU.

Sempre estaremos prontos para darmos asas aos anjos que salvam vidas.

Com informações da Assessoria de Imprensa 5ª BAv